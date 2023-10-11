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Среда, 11 октября 2023, 13:07 мск

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При столкновении поездов в московском метро травмы получили пять человек

В результате сегодняшнего столкновения поездов в московском метро травмы получили пять человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, у большинства пострадавших диагностированы небольшие повреждения.

«У машиниста травма средней тяжести, жизни не угрожает. У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает. Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь», – уточнил Собянин в своем телеграм-канале.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена столкнулись два поезда. По данным департамента транспорта Москвы, в 10:30 на станции метро «Печатники» произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Причины произошедшего установит специальная комиссия.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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