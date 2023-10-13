«В целом ситуация у нас достаточно устойчивая»: Путин оценил возможный рост экономики по итогам 2023 года

Президент РФ Владимир Путин считает «в целом устойчивой» ситуацию в отечественной экономике. По его оценке, рост ВВП будет близок к трем процентам, что станет «хорошим результатом». Об этом глава государства сказал на заседании Совета глав государств – участников Создружества независимых государств в Бишкеке.

«В целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически близко к трём процентам рост ВВП, для российской экономики это хороший результат. Я уже не говорю по всем остальным параметрам и показателям, включая безработицу, которая на уровне трёх процентов находится, её практически нет. Да, в разных регионах по-разному, разные группы населения – тоже по-разному. Имеется в виду, на Кавказе у нас, к сожалению, повыше безработица, особенно среди молодёжи. Но в целом – мы всё это знаем, над этим работаем», – отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия успешно реализует все свои экономические планы, все планы социального развития. «Мы ни от чего не отказались, наоборот, всё реализуем, всё, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются», – сказал он.

В то же время глава государства обратил внимание на изменения структуры российской экономики. «Мы таких структурных изменений давно не наблюдали. Я уже говорил, в структуре роста у нас три процента остаётся за нефтегазовым сектором и 43 процента приходится на промышленное производство. То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом – не всё, конечно, это невозможно сделать всё в один «удар», но многое уже начинает производиться в Российской Федерации. Работают и создаются новые инженерные центры, работа идёт по широкой номенклатуре. Это так или иначе, безусловно, сказывается на всех участниках экономической деятельности на всём пространстве СНГ. Это очевидная вещь», – констатировал Путин.

Бишкек, Светлана Антонова

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