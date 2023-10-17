В Москве против многодетной матери возбуждено дело о торговле детьми

В Москве по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о торговле детьми с использованием поддельных документов в отношении 47-летней женщины, которая воспитывает 15 несовершеннолетних, и её соучастницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Как пояснили надзорном ведомстве, основанием для организации проверки послужили поступившие из медицинского учреждения сведения о выявлении в крови мальчика 2015 г.р. запрещенного к применению при его заболевании лекарственного препарата, в связи с чем было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей – 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям – двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С ее слов трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. – родила самостоятельно за пределами г. Москвы.

Однако прокурорами установлено, что в 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения.

«Поскольку в ходе прокурорской проверки получены сведения об отсутствии у женщины с 2010 году возможности к самостоятельному вынашиваю и рождению детей, а также с учетом исследованных прокурорами документов, имеются основания полагать, что в отношении малолетних мальчика 2018 г.р. и девочки 2019 г.р. были свершены противоправные действия», – уточнили в надзорном ведомстве.

По материалам проверки прокуратуры г. Москвы СУ ВАО ГСУ CК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по п. «а, б, з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Женщина и её 44-летняя соучастница задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения.

Москва, Светлана Антонова

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