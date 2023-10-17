Это «деградация»: в МИД России заявили о ничтожности резолюции ПАСЕ о президентстве Путина

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с призывом признать действующего главу российского государства Владимира Путина нелегитимным президентом РФ после окончания срока его полномочий в 2024 году является частью информационной войны Запада против РФ и не имеет юридической силы. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», – констатировала Захарова.

По ее словам, тиражируемые в резолюции антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме 2020 года волю россиян, наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников. «Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину «демократией»? Или поддерживающих [президента Украины] Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов. Принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах «коллективного Запада», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Москва, Светлана Антонова

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