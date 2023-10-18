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Среда, 18 октября 2023, 11:55 мск

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело из-за отсутствия тепла в жилых домах

В подмосковном Щелкове возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, речь идет об отсутствии теплоснабжения в жилых домах.

По данным ведомства, должностные лица управляющей компании в нарушение норм действующего законодательства не оказали надлежащим образом услуги по теплоснабжению обслуживаемых домов в г. Щелково, а также по содержанию в исправном и надлежащем состоянии инженерных сетей к началу отопительного периода 2023/2024 с поэтапным пуском тепла на объекты жилого фонда.

«Это привело к отсутствию в домах до настоящего момента отопления, поскольку общедомовые трубы находятся в состоянии, не готовом для работы, а также к затоплению подвалов», – констатировали в СКР.

Следователями проведены осмотры помещений жилых домов. В государственной жилищной инспекции запрошена информация о деятельности управляющей компании. В настоящее время следователи работают с представителями УК, сотрудниками администрации и жильцами.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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