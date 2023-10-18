«США подливают масло в огонь»: в Госдуме прокомментировали визит Байдена в Израиль

США подливают масло в огонь палестино-израильского конфликта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя визит американского президента Джо Байдена в Израиль. По словам парламентария, решение ближневосточного кризиса возможно только за столом переговоров, которые могут пройти в Москве.

«Сегодня начинается ближневосточное турне Джо Байдена с визита в Тель-Авив с целью поддержать Израиль, выразить непоколебимую «поддержку» в кавычках одной из сторон конфликта, а именно Израилю. Линию эту мы считаем абсолютно деструктивной. США только подливают масло в огонь и еще раз демонстрируют свою совершенно неконструктивную линию в важнейших вопросах мировой политики», – констатировал Слуцкий.

Политик обратил внимание, что конфликт развивается стремительно, «втягивая в свою орбиту соседние государства». «Неоправданная жестокость, непропорциональное применение силы уже привели к гибели нескольких тысяч мирных жителей. Вчера 500 человек погибли в больнице, расположенной в секторе Газа. Коллективный Запад обязан прекратить заниматься разжиганием пожара на Ближнем Востоке», – заявил он.

«Эта война должна быть остановлена. И вина, и ответственность за жертвы и разрушения в результате однобокой поддержки одной из сторон конфликта ляжет на Вашингтон. Поэтому будем использовать все наши возможности и в плоскости официальной, и в плоскости парламентской дипломатии для деэскалации конфликта и приведения его сторон за стол переговоров, возможно, и в Москве, если они готовы будут этим воспользоваться», – заключил Слуцкий.

Москва, Мария Соколова

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