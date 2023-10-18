Задержаны зачинщики драк в общественных местах в московском регионе – это уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец

Московский главк Следственного комитета России сообщил о задержании зачинщиков массовых драк на территории столичного региона – ими оказались несовершеннолетние уроженец республики Таджикистан и этнический азербайджанец, являющийся уроженцем Екатеринбурга. Ведомство намерено проверить законность получения фигурантами гражданства РФ.

Задержания были осуществлены в рамках расследования по четырем эпизодам уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, организованной группой).

«Установлено, что несовершеннолетние заранее планировали преступления на территории г. Москвы и Московской области, провоцировали там конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания», – уточнили в СКР.

По данным следствия, в период с сентября по октябрь на территории города Москвы и города Химок Московской области злоумышленники, действуя в составе организованной преступной группы, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами ранее незнакомым им людям.

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что драки проходили в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре. Кроме того, конфликты провоцировались в учебном учреждении в городе Химки.

Факты своей противоправной деятельности участники организованной группы фиксировали на видео и распространяли в социальных сетях, демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность.

«Следователи продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют фигурантов на совершение аналогичных преступлений», – отметили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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