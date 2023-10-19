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Четверг, 19 октября 2023, 16:29 мск

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Путин подписал закон о денонсации европейской Конвенции о защите нацменьшинств

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, подписанную в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Соответствующий закон был принят Госдумой 10 октября и 11 октября одобрен Советом Федерации. В пояснительной записке к документу подчеркивалось, что необходимость прекращения действия конвенции была продиктована тем, что резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами – участниками конвенции своих обязательств. Кроме того, Россия лишилась возможности отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав соответствующих категорий граждан, в том числе русскоязычного населения за рубежом.

Таким образом в сложившейся политической обстановке денонсация конвенции в полной мере отвечает интересам РФ.

Напомним, что в марте 2022 года Россия вышла из Совета Европы, поскольку, как говорилось в заявлении РФ, «государства НАТО и Евросоюза последовательно превращают организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась структура».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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