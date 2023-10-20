«Закручивать гайки» надо было уже вчера»: проблемы с мигрантами в России грозят обернуться социальным взрывом

В России складывается революционная ситуация с угрозой развала страны на фоне фактического отказа «верхов» заниматься решением миграционной проблемы. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по правам человека, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его оценке, бессилие власти создает условиях для масшабного социального бунта.

«Россия с 2020 года входит в пятерку стран-лидеров по количеству завозимых/приезжающих мигрантов. А в этом году ещё и заняла 3-е место по самому большому расслоению между богатыми и бедными. О чем это говорит? О том, что у нас в стране самая опасная форма капитализма – олигархическая? Ну, в общем-то да. Но не на это надо сейчас обращать внимание. Дело в том, что при таком раскладе вероятность/риск социального бунта является огромной», – подчеркнул Кабанов в своем телеграм-канале.

Как считает эксперт, поддержка дестабилизации внутри России со стороны геополитических противников происходит на фоне бессилия власти. «Есть повод – «отнять и поделить» и есть агрессивная, радикальная, малообразованная инородная масса (мигранты из стран Средней Азии и Закавказья), подогреваемая националистическими/русофобскими настроениями, которая готова с радостью и особой жестокостью выполнить эту функцию. Уже сейчас они демонстративно, совершенно не стесняясь и не боясь правовых последствий, в прямом смысле слова демонстрируют своё «сексуальное отношение» к высшим представителям власти. Значительная их часть заявляет о непризнании российских законов и порядков, и желании установить у нас законы Шариата. И это я ещё не говорю про поддержку (в самом широком смысле этого слова) их со стороны наших внешних врагов. А в ответ власть показывает своё полное бессилие, проводя консультации с диаспорами и заявляя о «необходимости интеграции», – отметил он.

«Инородцы, от мала до велика, теперь уже постоянно демонстрируют на наших улицах, в школах, на детских площадках, в общественном транспорте явные проявления экстремизма, а именно свою криминальную агрессию, основанную на национальной и религиозной ненависти. В ответ власть в лучшем случае реагирует на это возбуждением уголовных дел по «хулиганству»(???), пытаясь представить всё это как «конфликт на бытовой почве», – констатировал Кабанов.

В этой связи член президентского совета напомнил слова Ленина, сказанные в 1913 году. «Для революции недостаточно того, чтобы низы не хотели жить, как прежде. Для неё требуется ещё, чтобы верхи НЕ МОГЛИ хозяйничать и УПРАВЛЯТЬ», – процитировал он вождя революции 1917 года, подчеркнув, что «как показало дальнейшее развитие событий, Ленин был прав».

«Сегодня государству необходимо уже начать УПРАВЛЯТЬ, забыв про продажные и антигосударственные интересы олигархов, про сказки об интеграции мигрантов и тем более про беседы с ОПГ «Диаспора», дабы уберечь Россию и наш народ от страшных последствий по примеру Душанбе, Баку в 1990-м и от развала. А начинать серьезно работать и «закручивать гайки» надо было «уже вчера», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»