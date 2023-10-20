Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о крупной взятке экс-начальника антикоррупционного отдела полиции Москвы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении теперь уже бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному административному округу столичного главка МВД Александра Басова и его соучастника, который обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве (ч. 6 ст. 290 и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как пояснили в надзорном ведомстве, обвиняемый, находясь в служебном кабинете, умышленно, из корыстных побуждений, получил через посредника денежные средства в размере 1,1 млн рублей, а также муляжи денежных средств, имитирующие 2 млн рублей и 30 тысяч долларов США, в качестве взятки от руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия. «Деньги передавались за прекращение проверочных мероприятий, а также за попустительство по службе в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица», – уточнили в прокуратуре.

После получения денег сотрудник полиции был задержан.

Москва, Светлана Антонова

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