российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2023, 17:20 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о крупной взятке экс-начальника антикоррупционного отдела полиции Москвы

Прокуратура Москвы утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении теперь уже бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному административному округу столичного главка МВД Александра Басова и его соучастника, который обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве (ч. 6 ст. 290 и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Как пояснили в надзорном ведомстве, обвиняемый, находясь в служебном кабинете, умышленно, из корыстных побуждений, получил через посредника денежные средства в размере 1,1 млн рублей, а также муляжи денежных средств, имитирующие 2 млн рублей и 30 тысяч долларов США, в качестве взятки от руководителя предприятия, действовавшего в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия. «Деньги передавались за прекращение проверочных мероприятий, а также за попустительство по службе в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица», – уточнили в прокуратуре.

После получения денег сотрудник полиции был задержан.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Задержаны зачинщики драк в общественных местах в московском регионе – это уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец / В Москве против многодетной матери возбуждено дело о торговле детьми / Определена причина столкновения поездов в московском метро / При столкновении поездов в московском метро травмы получили пять человек / ЧП в московском метро: столкнулись два поезда, есть пострадавшие / Пристают к девочкам и женщинам: глава СКР поставил на контроль расследование происшествий с мигрантами в Москве / В Москве задержана женщина за истязание собственного годовалого ребенка / В Москве пресечена деятельность двух украинских организаций, признанных в РФ нежелательными

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,