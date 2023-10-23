Завершено расследование дела об этнической банде, нападавшей на москвичей

Московской главк Следственного комитета сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении шести участников этнической преступной группы. Как уточнили в ведомстве, речь идет о выходцах из Средней Азии, которые из хулиганских побуждений совершали преступления против общественной безопасности с привлечением внимания широкого круга граждан. Доказана их причастность к нападениям более чем на восьмерых человек.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (6 эпизодов хулиганства), ч. 4 ст. 150 УК РФ (3 эпизода вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение и уничтожение паспорта).

В ведомстве уточнили, что банда действовала в период с 2020 по 2023 годы. В ходе расследования было установлено, что члены организованной преступной группы причастны к совершению многочисленных преступлений против общественного порядка. Установлено местонахождение организатора нападений, скрывавшегося от органов следствия.

Фигурантам предъявлено обвинение, по ходатайству органа следствия всем участникам организованной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе допрошены 8 потерпевших и более 20 свидетелей, проведено более 10 судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную противодействием со стороны участников организованной группы, многоэпизодностью расследуемых преступлений, большим количеством потерпевших и обвиняемых, часть из которых является несовершеннолетними, а также гражданами иностранного государства.

Тем не мнее, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. В отношении одного из соучастников, заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве, судом вынесен обвинительный приговор.

Москва, Светлана Антонова

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