Уроженец Таджикистана предстанет перед судом за изнасилование москвички

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего уроженца Таджикистана, который обвиняется в изнасиловании москвички. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, фигурант частично признал свою вину.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено 23 июля. Уроженец Таджикистана, находясь около одного из магазинов вблизи Открытого шоссе, изнасиловал ранее незнакомую 41-летнюю женщину.

«Он признал вину частично и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления, которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в СКР.

В ведомстве также обратили внимание, что фигурант находился на территории столичного региона с нарушением миграционного законодательства.

Москва, Светлана Антонова

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