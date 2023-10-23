В Москве арестован боец ММА за оправдание терроризма

В Москве задержан 31-летний боец ММА Ильяс Якубов по обвинению в публичном оправдании терроризма. Чертановский суд удовлетворил ходатайство столичного главка Следственного комитета об аресте спортсмена.

Как сообщила пресс-служба московского главка ведомства, обвиняемый в октябре 2023 года изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. После чего данную видеозапись разместил в открытом доступе для широкого круга лиц на своей странице в запрещенной на территории РФ социальной сети. Противоправные действия фигуранта выявлены благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). По данным источников СМИ и телеграм-каналов, речь идет о бойце ММА Ильясе Якубове.

Москва, Светлана Антонова

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