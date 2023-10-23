Мусульмане хотят пожаловаться Путину после массового задержания мигрантов около мечети в Котельниках и их отправки в военкомат

Мусульманская община Москвы и Подмосковья готовит обращение к президенту РФ Владимиру Путину по поводу массового задержания мигрантов у мусульманского храма в Котельниках и отправки их в военкомат. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил член президиума Духовного управления мусульман города Москвы Марат Алимов. По его словам, о произошедшем информированы подмосковный губернатор Андрей Воробьёв и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

«Во многих мечетях после пятничной молитвы делаются такие облавы на мигрантов, у которых нет законных оснований здесь находиться. Сейчас готовится общая позиция по этому поводу. В ситуации надо разобраться», – пояснил он.

Как предполагается, обращение главе государства будет передано 25 октября, когда намечена его встреча с главами религиозных конфессий.

Накануне участник шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамут Усеинов рассказал, что в пятницу, 20 октября, сотрудники ОМОН провели рейд в мечети в Котельниках. По его словам, они забрали всех мужчин «под предлогом проверки документов» и привезли в военкомат в Люберцах. Там певец прошел медкомиссию, его признали годным к военной службе и перевезли в пункт сбора в Балашихе.

По данным телеграм-канала Baza, Усеинов в итоге был отправлен на срочную службу в армию.

Москва, Светлана Антонова

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