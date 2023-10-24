Зарезал отца и задушил мать: суд вынес приговор москвичу, который убил родителей из-за наследства

Московский областной суд вынес приговор 33-летнему жителю столицы о пожизненном заключении. Мужчина признан виновным в убийстве родителей из-за наследства и умышленном уничтожении их имущества (п. п. «а» «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, установлено, что 9 июня 2022 года осужденный приехал к родителям в загородный дом в СНТ «Электрозаводец» с намерением совершить их убийство. Мотивом явилось желание поскорее вступить в наследство и единолично распорядиться всем имуществом, приблизительная стоимость которого составляла около 13 млн рублей. «Зайдя в дом, мужчина сначала нанес ножом множество ранений своему отцу, затем задушил мать. После этого он облил помещение легковоспламеняющейся жидкостью, зажег свечу, предполагая, что когда она догорит, то случится пожар», – отметили в СКР.

По данным ведомства, на следующий день мужчина вернулся на место преступления и обнаружил, что возгорания не произошло, и поэтому повторно облил помещение жидкостью, предназначенной для розжига и поджег дом. «На первый взгляд, причина пожара выглядела как неосторожное обращение с огнем. Однако при детальном исследовании тел пенсионеров, эксперт обнаружил криминальные следы смерти», – уточнили в ведомстве.

В итоге следствию удалось доказать причастность сына потерпевших к убийству родителей. «В ходе обыска на подошве кроссовка мужчины была обнаружена капля крови, принадлежавшая одному из потерпевших. Кроме этого, были изучены видео с камер наблюдения, содержимое мобильных устройств. Получены заключения генетических, биологических, пожаро-технической, оценочной и других экспертиз.

Москва, Светлана Антонова

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