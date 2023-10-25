Выстрел в голову: суд вынес приговор жителю Подмосковья за убийство своей девушки

В подмосковных Люберцах 37-летний местный житель признан виновным в убийстве своей девушки. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина в состоянии наркотического опьянения выстрелил погибшей в голову, после чего пытался представить преступление как суицид.

По данным следствия, убийство было совершено в феврале 2022 года в одной из квартир города Люберец, где было обнаружено тело 27-летней девушки с огнестрельным ранением головы. По приезду на место ЧП следственно-криминалистической группы там находился мужчина, который ввел сотрудников в заблуждение, сообщив им о том, что потерпевшая совершила суицид ночью в тот момент, когда он спал.

«В ходе осмотра места происшествия следователь-криминалист сразу обратила внимание на то, что нахождение следов крови не соответствовало расположению тела потерпевшей, а также на место обнаружения пистолета. Детали обстановки указывали на то, что девушку убили, а содеянное пытались выдать за суицид. Криминалист назначил комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе по следам выстрела, ситуационную, баллистическую, психолого-психиатрическую и другие», – говорится в сообщении подмосковного главка Следственного комитета.

В ходе расследования удалось собрать комплекс неопровержимых доказательств, в том числе с учетом выводов экспертиз, и была установлена причастность к убийству молодого человека потерпевшей. После этого он был задержан.

В результате оказалось, что 25 февраля 2022 года в вечернее время потерпевшая пришла домой к подсудимому. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина, находящийся в наркотическом опьянении, взял самодельный пистолет и выстрелил в голову девушке. От полученного повреждения она скончалась на месте.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Москва, Светлана Антонова

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