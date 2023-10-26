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Суббота, 28 октября 2023, 02:35 мск

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В Москве возбуждены уголовные дела против выходцев из Таджикистана за уклонение от службы в российской армии

В Москве против двух выходцев из Таджикистана, получивших российское гражданство, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, двое уроженцев Таджикистана 2004 и 2005 года рождения получили в 2019 и 2022 году соответственно гражданство РФ. «Молодые люди были призваны на срочную военную службу. 22 октября 2023 года фигуранты, находясь в Сборочном пункте военного комиссариата города Москвы для последующей отправки к месту ее прохождения, покинули его территорию и скрылись в неизвестном направлении», – пояснили в СКР.

В настоящее время следователями столичного СК проводится комплекс следственных действий. Сотрудникам оперативных служб дано поручение на проведение розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения данных лиц.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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