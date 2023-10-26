российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2023, 02:36 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве задержан уроженец Таджикистана: пытался изнасиловать девушку

В Москве задержан 18-летний уроженец Узбекистана после неудачной попытки сексуального насилия над девушкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

По данным ведомства, на улице Академика Комарова узбек попытался познакомиться с 18-летней девушкой, но получил отказ. «После этого девушка зашла в подъезд своего дома, а фигурант забежал вслед за ней и, находясь на лестничной площадке, пытался совершить в отношение нее действия сексуального характера. Противоправные действия фигуранта были пресечены проходившим мимо мужчиной», – уточнили в СКР.

В настоящее время следователями столичного Следственного комитета проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве аферисты начали выманивать сбережения под предлогом их декларирования / В Москве возбуждены уголовные дела против выходцев из Таджикистана за уклонение от службы в российской армии / В Москве арестован боец ММА за оправдание терроризма / Уроженец Таджикистана предстанет перед судом за изнасилование москвички / Завершено расследование дела об этнической банде, нападавшей на москвичей / Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о крупной взятке экс-начальника антикоррупционного отдела полиции Москвы / Задержаны зачинщики драк в общественных местах в московском регионе – это уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец / В Москве против многодетной матери возбуждено дело о торговле детьми

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, ЧП в Москве,