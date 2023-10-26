В Москве задержан уроженец Таджикистана: пытался изнасиловать девушку

В Москве задержан 18-летний уроженец Узбекистана после неудачной попытки сексуального насилия над девушкой. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 132 УК РФ (покушение на насильственные действия сексуального характера).

По данным ведомства, на улице Академика Комарова узбек попытался познакомиться с 18-летней девушкой, но получил отказ. «После этого девушка зашла в подъезд своего дома, а фигурант забежал вслед за ней и, находясь на лестничной площадке, пытался совершить в отношение нее действия сексуального характера. Противоправные действия фигуранта были пресечены проходившим мимо мужчиной», – уточнили в СКР.

В настоящее время следователями столичного Следственного комитета проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»