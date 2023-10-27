В Москве аферисты начали выманивать сбережения под предлогом их декларирования

Прокуратура Москвы сообщила о новой уловке мошенников по выманиванию денег. Как уточнила пресс-служба надзорного ведомства, «финансовые специалисты» заявляют, что якобы необходимо декларировать все денежные средства, находящиеся у граждан.

Так, 95-летней пенсионерке позвонил злоумышленник и, представляясь специалистом финансового отдела, сообщил ложную информацию о необходимости декларирования наличных средств. В телефонном разговоре аферист узнал, что у престарелой женщины дома хранятся ее личные накопления в сумме 500 тысяч рублей и есть денежные средства на счете в банке. После этого мошенник убедил женщину передать деньги для декларирования якобы его коллеге, который приедет к ней домой, что пострадавшая и сделала. При этом злоумышленник заверил, вся сумма будет возвращена.

Женщина сняла со счета 700 тысяч рублей и также передала курьеру.

В прокуратуре пояснили, что расследование этой аферы находится на контроле надзорного ведомства. «Напоминаем! Ни под какими предлогами не передавайте денежные средства по указанию неизвестных лиц, кем бы они Вам не представлялись», – подчеркнули в прокуратуре.

Москва, Светлана Антонова

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