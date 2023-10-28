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Суббота, 28 октября 2023, 15:00 мск

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В Москве возбуждено 22 уголовных дела об уклонении от службы в армии против выходцев из Средней Азии, ставших гражданами РФ

Московским главком Следственного комитета возбуждены 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ. Как уточнили в ведомстве, более 80 граждан направлены на службу в Вооруженные силы РФ.

«Следователи совместно с сотрудниками военных комиссариатов г. Москвы изучают личные дела призывников с целью выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы. В рамках проводимой работы органу дознания дано поручение о проведении розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы, проверяется законность приобретения уклонистами гражданства Российской Федерации», – пояснили в СКР.

При этом в ведомстве напомнили, что, согласно ст. 24 ФЗ 138 «О гражданстве Российской Федерации», гражданство РФ прекращается, если гражданин, приобретший гражданство, совершил одно из предусмотренных преступлений, в том числе уклонился от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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