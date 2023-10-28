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Суббота, 28 октября 2023, 21:31 мск

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В Москве обнаружен новорожденный мальчик с множественными телесными повреждениями: задержана мать ребенка

В Москве задержана местная жительница по подозрению в причинении множественных телесных повреждений собственному новорожденному ребенку. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего).

По данным следствия, сегодня ночью в квартире жилого дома на Нижегородской улице обнаружен мальчик 2023 года рождения с множественными телесными повреждениями. Ребенок экстренно госпитализирован в столичную больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По подозрению в совершении преступления задержана мать мальчика. Женщина доставлена в подразделение столичного СК для допроса.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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