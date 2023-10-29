В Москве задержан уроженец Таджикистана за выстрелы на остановке транспорта и в автобусе

В Москве задержан уроженец Таджикистана по подозрению в хулиганстве: мужчина выстрелил из травматического пистолета на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне на улице Софьи Ковалевской. «Грубо нарушая общественный порядок, желая противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, то есть из хулиганских побуждений, беспричинно выстрелил из травматического оружия в асфальт, в результате чего пуля отрикошетила в женщину, которая находилась с малолетним ребенком. Далее мужчина сел в автобус и беспричинно выстрелил в пассажирку данного автобуса», – уточнили в СКР.

В ведомстве также уточнили, что угрозы жизни пострадавших не усматривается.

«Фигурант оперативно задержан, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственный действий», – добавили в СК.

Москва, Светлана Антонова

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