Следствие ходатайствует об аресте москвички, избивавшей своего новорожденного сына

Следственный комитет ходатайствует об аресте москвички, которая нанесла серьезные телесные повреждения собственному новорожденному сыну. Как уточнила пресс-служба столичного главка ведомства, установлено, что мать систематически избивала ребенка, который сейчас находится в больнице с многочисленными переломами.

Как сообщалось ранее, ночью 28 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице был обнаружен мальчик 2023 года рождения с множественными телесными повреждениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего).

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение. Следователями столичного СК назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Москва, Светлана Антонова

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