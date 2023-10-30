российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2023, 17:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве арестована женщина за причинение тяжкого вреда здоровью своему новорожденному сыну

Суд в Москве арестовал женщину, обвиняемую в причинении тяжкого вреда своему малолетнему ребенку. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, ночью 28 октября в квартире жилого дома на Нижегородской улице был обнаружен мальчик 2023 года рождения с множественными телесными повреждениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего).

Как уточнили в ведомстве, установлено, что мать систематически избивала ребенка, который сейчас находится в больнице с многочисленными переломами.

Следователями столичного СК назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Следствие ходатайствует об аресте москвички, избивавшей своего новорожденного сына / В Москве задержан уроженец Таджикистана за выстрелы на остановке транспорта и в автобусе / В Москве обнаружен новорожденный мальчик с множественными телесными повреждениями: задержана мать ребенка / В Москве возбуждено 22 уголовных дела об уклонении от службы в армии против выходцев из Средней Азии, ставших гражданами РФ / В Москве аферисты начали выманивать сбережения под предлогом их декларирования / В Москве задержан уроженец Таджикистана: пытался изнасиловать девушку / В Москве возбуждены уголовные дела против выходцев из Таджикистана за уклонение от службы в российской армии / В Москве арестован боец ММА за оправдание терроризма

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,