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Вторник, 31 октября 2023, 11:20 мск

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Классическая афера: пожилая москвичка продала две квартиры и отдала все деньги мошенникам

Московская пенсионерка оказалась жертвой мошенников, продав две квартиры и отдав аферистам более 16 млн рублей. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, преступники действовали по классической схеме.

Первоначально злоумышленники позвонили пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, сообщив, что кто-то пытается снять деньги с ее счета и для сохранения сбережений нужно положить их на «безопасный счет». Женщина сняла сбережения и зачислила их якобы на «безопасный счет», указанный аферистами.

Через некоторое время мошенники вновь связались с пострадавшей и сообщили, что теперь противоправные действия совершаются с ее недвижимостью. Звонившие сообщили, что нужно фиктивно продать ее квартиру в г. Ступино Московской области и квартиру на ул. Академика Анохина, которая принадлежит пенсионерке и ее сыну, что женщина и сделала. После этого аферисты сообщили пострадавшим, что пока преступники не будут пойманы ей с сыном нужно жить в отеле.

В общей сложности женщина передала аферистам более 16 млн рублей.

В прокуратуре подчеркнули, что гражданам не следует действовать по «телефонным» указаниям неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись. Сотрудники правоохранительных органов и банка никогда не просят снимать денежные средства, переводить их на безопасные счета либо передавать курьерам, а также проводить операции с недвижимостью.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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