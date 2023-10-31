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Вторник, 31 октября 2023, 14:24 мск

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело о загрязнении экологии после жалобы местных жителей

Фото: телеграм-канал ГСУ Следственного комитета по Московской области

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы в селе Кавезино, местные жители которого пожаловались на слив моторных масел и отходов производства в родник. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«По результатам рассмотрения видеообращения граждан о сливе моторных масел и отходов производства в родник в селе Кавезино следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ России по Московской области было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы, повлекшем причинение вреда здоровью человека (ст. 251 УК РФ)», – отметили в ведомстве.

В рамках расследования проведены обыски в помещениях предприятий, расположенных в непосредственной близости от места утечки химических веществ. Изъята документация, видеорегистраторы, по взятым пробам воды и химического вещества назначены экспертизы. Продолжаются допросы должностных лиц и руководителей организаций.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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