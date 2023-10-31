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Вторник, 31 октября 2023, 19:40 мск

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ЧП в Подмосковье: банда подростков жестоко избила сверстника

В подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело по факту хулиганства подростков в отношении сверстников. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ, видеозапись с противоправными действиями была размещена в сети Интернет.

«29 октября 2023 года группа несовершеннолетних лиц, находясь в вечернее время в торговом центре «Корстон» города Серпухова, из хулиганских побуждений, беспричинно подвергли избиению 17-летнего подростка, причинив ему телесные повреждения в области головы и туловища. После этого распространили видеозапись с происходящим в различных социальных сетях», – пояснили в ведомстве.

По факту хулиганских действий в отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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