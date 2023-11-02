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Четверг, 2 ноября 2023, 17:52 мск

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Бахрейн отозвал посла и приостановил экономические отношения с Израилем

Власти Бахрейна отозвали посла в Израиле и заявили о приостановке экономических отношений с еврейским государством. Решение принято в знак поддержки народа Палестины в связи с израильскими военными действиями в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Палаты депутатов Бахрейна.

Сообщается, что посол Израиля также покинул Бахрейн.

Накануне посла из Израиля отозвала Иордания. «Возвращение посла в Израиль будет связано с прекращением израильской стороной военных действий против Газы», – заявил МИД Иордании.

Манама, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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