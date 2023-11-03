«Украина всё равно будет наша» – Лукашенко

Украина останется вместе с Россией и Белоруссией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями трудового коллектива БелАЭС и жителями Островца.

«Украина всё равно будет наша. Никому она не нужна. Их (США) политика – это муть-муть-муть, заварить чего-то и в этой мутной воде рыбу легче ловить. А все остальное – это расходный материал. Поэтому этот регион – наш регион. В том смысле, что мы вместе будем», – заявил белорусский лидер.

«И вот посмотрите – Европа приползет к нам, к России. Потому что Европу сегодня на части рвут американцы как хотят, она не может сопротивляться. Вы видите, какие там политики. Я на них смотрю как опытный человек – мне иногда плакать хочется…» – сказал Лукашенко.

Минск, Светлана Антонова

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