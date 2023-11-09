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Четверг, 9 ноября 2023, 17:49 мск

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В правительстве РФ анонсировали ограничения на импорт ряда товаров

В правительстве РФ обсуждается введение запрета на импорт ряда потребительских непродовольственных товаров. Как сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, ограничения возможны в отношении продукции «от бытовой химии до легкой промышленности».

«По непродовольственным товарам, где 25 трлн оборот, 15 трлн – это импортная продукция. Чтобы эти 15 трлн оставались у нас, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию, – от бытовой химии до продукции легкой промышленности. Здесь, я думаю, ограничения появятся», – сказал Евтухов (цитата по РБК).

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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