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Пятница, 10 ноября 2023, 16:46 мск

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Большинство регионов РФ нарастили госдолг

Государственный долг российских регионов увеличился на 12,8% до 3,145 трлн рублей по итогам девяти месяцев 2023 года. Рост зафиксирован 74 регионах РФ, в 10 – снизился, а в Мордовии не изменился. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов РФ, которые приводит «Прайм».

Как уточняется в публикации, в абсолютном выражении госдолг вырос на 356,5 миллиардов рублей. Больше трети его увеличения пришлась на Москву и Московскую область.

При этом в структуре госдолга доля бюджетных кредитов выросла до 78%, а доля банковских кредитов сократилась до 2%.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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