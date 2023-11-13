СВР раскрыла реальные планы США в секторе Газа

Вашингтон в неофициальных беседах за закрытыми дверями убеждает Израиль ускорить операцию в секторе Газа, чтобы ее последствия не сказалась на предвыборных перспективах действующего президента США Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, которое цитирует ТАСС.

В российской спецслужбе обратили внимание, что официальные миролюбивые заявления Вашингтона, его озабоченности по поводу неизбирательностью бомбардировок, под которые попадают больницы и лагеря беженцев в секторе Газа, фактически противоречат реальным целям США.

«Правда, однако, состоит в том, что за закрытыми дверями с руководством Израиля американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях [президента США] Джо Байдена», – пояснили в СВР, добавив, что администрация Соединенных Штатов «в очередной раз прибегла к своему излюбленному средству – фарисейству, на этот раз на фоне продолжающейся трагедии в секторе Газа».

В СВР подчеркнули, что в США «сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к гибели «значительного числа» мирных жителей». «Однако, как полагают в Белом доме, это вполне допустимо и не повлечет лишения Тель-Авива поддержки Вашингтона. Главное – завершить военные действия максимально быстро», – указали в ведомстве.

Кроме того, в Службе внешней разведки обратили внимание на факт того, что США, заручившись поддержкой Великобритании и Германии, «намерены препятствовать инициативам, предусматривающим прекращение огня в Газе». «Очевидно, в этом и состоит порядок, основанный на американских правилах, который Вашингтон предлагает всему остальному миру», – заключили в СВР.

Москва, Светлана Антонова

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