Правительство РФ более чем вдвое сократит субсидирование авиаперевозок

В 2024 году правительство планирует выделить 25 млрд рублей на субсидирование российских авиакомпаний за полеты внутри страны, что более чем вдвое меньше, чем в этом текущем году. Как отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев, авиаперевозчики чувствуют себя «уверенно».

«Следующий год мы 25 [млрд рублей направим]», – сказал Савельев (цитата по ТАСС), говоря о субсидиях для российских авиакомпаний за выполненные полеты внутри России.

Стоит отметить, что в 2022 году российские авиаперевозчики получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. В текущем году, по словам главы минтранса РФ, субсидирование составило 60 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»