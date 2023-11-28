Россию ждёт «культурная революция»? Закон о русском народе может стать основой для новой государственной идеологии

Россию в ближайшем будущем может ожидать «культурная революция» на фоне активизации дискуссии о статусе русского народа и о проблеме о формирования новой государственной идеологии. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, комментируя инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Бийсултана Хамзаева о законодательном закреплении роли русского народа и предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о необходимости внесения в Конституцию РФ положения о государственной идеологии. Как считает эксперт, эти две идеи могут укладываться в единую линию.

«Хамзаев достаточно часто какие-то резонансные проекты вносит. Мне кажется, что он все-таки такой, хайповый депутат. Но пока непонятно, это – его личная инициатива, какое-то прощупывание, зондирование почвы или, наоборот, заявление, позволяющее немножко стравить национальную тему. У нас национальный вопрос долгое время был такой маргинальный, а сейчас неожиданно опять стал мейнстримом. Может, это попытка через такой вброс эту тему, что называется, потроллить. Интересно, что Хамзаев с такой неславянской фамилией говорит о русском народе... В этом уже многие сразу углядели определенный сигнал, что в самой постановке русского вопроса есть мультикультурный код», – отметил Гращенков.

Политолог обратил внимание, что на фоне очередного ренессанса русской темы власть все-таки «боится этот вопрос серьезно раскачивать». «Все-таки Россия слишком мультикультурная страна, многоукладная, и любое поднятие этого вопроса, с одной стороны, актуализирует тему достройки Российского государства, стадию, которую мы в СССР не пережили. Европа это пережила в свое время: во Франции – французы, в Германии – немцы и так далее, а потом они уже стали обрастать мультикультурализмом. А у нас эту стадию пропустили, поэтому вопрос русскости остался как бы «призраком», стоящим перед нацией, с одной стороны. Но, с другой – сейчас активировать достройку русского государства – это слишком взрывоопасная тема и, скорее всего, сейчас уже поздно этим заниматься. Скорее, стоит вопрос о включении этой темы в уже такую повестку «2.0» нового типа государства, которым РФ стремится стать», – пояснил он.

«Мы видим, что действительно другие национальности, которые тоже являются образующими в РФ, – Татарстан, Дагестан, Чечня и так далее. Они свое место в истории находят. А русский человек как при Сталине стал «большим братом» всем, и растворился в этом. И вот попытка найти этого «большого брата» в какой-то конкретной плоскости, конечно, может стать идеей, которая витает сейчас вокруг обсуждений о новой идеологии. Наверное, Хамзаев в эту сторону мыслил. Но вопрос: чем было вызвано его неожиданное предложение, какой из трех вариантов реальный? Неизвестно», – отметил политолог.

При этом Гращенков напомнил о недавнем предложении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о необходимости внесения в Конституцию положения о государственной идеологии, которое, по сути, как считает эксперт, находится в одном ключе с предложением Хамзаева.

«Очевидно, что власть в нынешних условиях, когда она оказалась отрезана от Запада санкциями и прочим, много потеряла, но пока еще ничего не приобрела. Россия на самом деле это абсолютно западная цивилизация, с западными ценностями, гражданским обществом и так далее. Все это долгое время пестовалось и воспевалось. И сейчас люди, которые находятся, что называется, на обратной стороне острия – силовики, ура-патриотичные политики, конечно, прощупывают почву, чтобы какую-то очередную, как сейчас модно называть, «культурную революцию» устроить. То есть – отказаться от каких-то старых ценностей, типа, зачем нам какие-то выборы, когда нам западные ценности больше не указ, поэтому давайте и не будем никого выбирать, и будем всех назначать… А для этого нужна соответствующая идеология. Вот Бастрыкин говорит: мы люди простые, вы нам скажите, кто наш идеологический враг, и мы его будем ловить. И непонятно, вот олигарх из 90-х сейчас – враг или кто, и потом выясняется, что они уважаемые люди. Оказывается, и их трогать нельзя. А тут будет идеология, и понятно, что западный капитал и его партнеры – враги народа. Вопрос идеологии сразу, как магнит, всегда притягивает очень большое количество людей, каждый из которых знает, как лучше Родину любить – не банкиров надо ловить, а журналистов, нет, режиссеров и так далее», – полагает он.

«Так было ещё при Советском союзе, когда была имперская, русская партия внутри КПСС, и она как раз состояла из генералов спецслужб, КГБ. Силовикам это свойственно, они всегда были русской партией внутри, условно говоря. Конечно, когда Хамзаев говорит про русских, понятно, что какая-то общая линия с Бастрыкиным есть. Когда Бастрыкин говорит про идеологию, подразумевается, что это, конечно, русская идеология», – заключил Гращенков.

Напомним, депутат Госдумы от «Единой России» из Дагестана Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой принятия федерального закона о русском народе. Парламентарий подчеркнул, что наций в России много, но народ один – русский, и российское общество для этого созрело.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в интервью РИА «Новый День» высказал мнение, что на фоне чувствительности общества к национальным и межконфессиональным вопросам пока рано принимать такой закон, хотя такая инициатива соответствует позиции партии, которую обозначил ещё основатель либерал-демократов Владимир Жириновский.

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в интервью РИА «Новый День» заявил, что такая инициатива оскорбляет государствообразующий народ и ведет к его уничтожению на фоне закачки в РФ мигрантов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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