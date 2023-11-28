Решетников, Набиуллина и Силуанов признаны главными кандидатами на вылет из руководства РФ

Главными кандидатами на вылет из правительства и руководства РФ являются министр экономического развития Максим Решетников, глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. Об этом свидетельствуют итоги опроса на сайте РИА «Новый День», проведенного накануне старта выборов главы государства, после которых будет формироваться состав нового кабмина.

Решетников стал «антилидером» рейтингового голосования за отставку с результатом 11,04% голосов. Второе место у Набиуллиной (9,29%), на третьем месте – Силуанов (9,02%).

Согласно итогам народного голосования, в топ-10 в список кандидатов на увольнение из правительства РФ также попали глава минздрава Михаил Мурашко (7,76% голосов), вице-премьер Татьяна Голикова (7,48%), министр просвещения Сергей Кравцов (7,11%), заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров (7%), руководитель минтруда и соцзащиты Антон Котяков (5,04%), а также глава минобороны Сергей Шойгу (4,6%) и министр науки и высшего образования Валерий Фальков (4,46%).

Судя по итогам народного голосования, меньше всего претензий у россиян к главе МЧС Александру Куренкову (0,39% голосов), министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекунову (0,39%), вице-премьеру Дмитрию Григоренко (0,47%), а также к заместителям председателя правительства РФ Александру Оверчуку (0,57%), Дмитрию Чернышенко (0,58%), первому вице-премьеру Андрею Белоусову (0,6%), министру юстиции Константину Чуйченко (0,66%) и непосредственно главе правительства Михаилу Мишустину (0,78%).

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 26 сентября по 27 ноября 2023 года. Всего было отдано 6 189 голосов.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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