«Пора возвращаться к нормальной ситуации»: Набиуллина и Силуанов продолжают путь Чубайса

Глава Минфина РФ Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина перекрывают развитие реального сектора отечественной экономики в духе знаменитого реформатора Анатолия Чубайса. Об этом заявил известный экономист, публицист Михаил Хазин. По его оценке, пора возвращаться к нормальной ситуации и создавать стратегии развития на более, чем 3 года.

«Неоднократно описывал коллизию борьбы главы правительства [Михаила] Мишустина против денежных властей, во главе с Силуановым и Набиуллиной. Суть её в том, что Мишустин пытается инвестировать в реальный сектор экономики (производство), а денежные власти любой ценой этот процесс перекрывают, в том числе, увеличивая издержки реального сектора путём повышения ставок», – отметил Хазин в своём телеграм-канале.

Экономист обратил внимание, что если бороться со ставкой Мишустин не может, то с ростом издержек от тарифов естественных монополий, прежде всего, электричества, вполне реально. «Современные методы учёта позволяют точно сказать, у какого производителя взята энергия. То есть, теоретически, любой потребитель может получать раскладку, что 18% энергии он получает с такой-то станции, 27% – с такой-то и так далее. А дальше, нужно ввести правило (формально, это в руках правительства), что конечный тариф составляет отпускную цену этих производителей +20%. Или, скажем, 18%. И все посредники, которые в результате своей реформы расплодил Чубайс, должны в эти 20% уложиться. Ну и дополнение, если электричество отключено по вине посредника, он должен сесть в тюрьму. Всё. Дальше они сами, причём довольно быстро, вновь объединяться в единую систему. Поскольку иначе работать просто не смогут, слишком велики будут убытки от сонма посредников, каждый из которых должен платить налоги и обеспечивать свой аппарат. Со своими «майбахами» и офисами», – пояснил Хазин.

«Как следствие, издержки передачи энергии резко сократятся. А разного рода акционеры и прочие бенефициары пускай сами разбираются что к чему, с учётом того, что если где рубильник выключат, то могут пойти очень серьёзные санкции. Разумеется, этот процесс в судах займёт многие годы, но потребителям и экономике в целом до этого дела не будет», – подчеркнул экономист, добавив, что срок окупаемости инвестиций в строительство новых станций мог бы составлять не 3 года, а 25-30 лет.

При этом Хазин подчеркнул, что «Минфину это объяснить невозможно, он вообще про тактику, на срок больше 3 лет ничего не видит и видеть не хочет». «Ну так нужно вернуться к нормальной ситуации, при которой есть министерство экономики, которое занимается стратегическим планирование (на сегодня такого органа в правительстве просто не существует) и оно должно быть главнее Минфина. Задача Минфина – исполнять бюджет (в реальности он и этим занимается плохо), макроэкономика и стратегия должны быть в другом месте», – констатировал он.

«Пора возвращаться к нормальной ситуации. Я думаю, что Мишустин такое предложение может понять и принять. На что очень рассчитываю», – заключил Хазин.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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