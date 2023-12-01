Динамика «ускорилась»: промышленное производство в России устойчиво растет

Промышленное производство в России устойчиво растет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития РФ в ответ на запрос РИА «Новый День» о ситуации в отечественной экономике после повышения ключевой ставки Центрального банка.

«В данный момент промышленное производство в стране устойчиво растет, в сентябре динамика ускорилась: +5,6% г/г после +5,4% г/г месяцем ранее. К уровню двухлетней давности значительный прирост также сохраняется: +3,4% после +6,1%», – уточнили в министерстве.

«Траектория развития в 2024-2026 годах будет в значительной степени определяться эффективной реализацией мер бюджетной и денежно-кредитной политики, направленных на содействие структурной перестройки экономики», – добавили в Минэкономразвития РФ.

Комментируя степень зависимости отечественной экономики от валют недружественных государств, в министерстве привели данные Банка России, согласно которым «к концу 2022 года доля доллара США и евро в расчетах за экспорт сократилась в два раза (48%). Доля рубля увеличилась в 2,5 раза (34%), доля юаня выросла более чем в 30 раз (16%)».

«Изменение архитектуры международной торговли, глобальная перестройка логистических цепочек создают условия для дальнейшего наращивания расчетов в национальных валютах. Роль таких расчетов в дальнейшем будет последовательно возрастать», – пояснили в Минэкономразвития.

«Развитие платежной и транспортной инфраструктуры с дружественными странами среди вопросов расширения внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран включены в перечень ключевых задач правительства РФ при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года», – уточнили в министерстве в ответ на запрос РИА «Новый День».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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