Минфин РФ отчитался о доходах бюджета: нефтегазовые поступления сократились почти на 20%

Объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2023 года, по предварительной оценке Минфина РФ, составил 25 963 млрд рублей, что на 4,8% выше, чем за аналогичный период 2022 года. В министерстве подчеркнули, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 17 737 млрд рублей и увеличились на 25,6% по сравнению с прошлым годом. «Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области – в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)», – отметили в министерстве.

В то же время нефтегазовые доходы составили 8 226 млрд рублей и снизились на 22,8% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок нефти марки «Юралс» в начале года, падением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. «Месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн рублей в год). При этом часть возмещения топливного демпфера по итогам октября 2023 года будет отражена в кассовых операциях в начале декабря. С учетом данных операций уровень нефтегазовых доходов в ноябре 2023 года превысил бы уровень предыдущего года на 11%», – уточнил Минфин РФ.

Как отмечается, динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. «По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 11 месяцев 2023 года составил 26 841 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% г/г (+4,9% г/г с начала 2 квартала 2023 г.)», – сообщили в министерстве.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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