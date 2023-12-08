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Пятница, 8 декабря 2023, 19:10 мск

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Силуанов назвал главные риски 2024 года

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

В следующем году главными финансовыми рисками для России станут санкции и непредсказуемость действий других крупных государств. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая с лекцией на выставке «Россия».

«Первое – внешние риски. Это то, что ключевые страны, которые выпускают национализированные валюты, вообще потеряли всякие тормоза по своей бюджетной денежно-кредитной политике: в ковид напечатали кучу денег», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Министр уточнил, что второй риск связан с непредсказуемостью действий со стороны иностранных государств и их денежно-кредитной политикой. «Если раньше были какие-то принципы, порядки, долг с ограничением, по дефициту бюджета ограничение, то никаких ограничений сейчас нет. Что хотят, то и делают. Мы не знаем, как они дальше будут поступать: захотели увеличить расходы – напечатали денег и решили вопрос, но эти деньги в конечном счете приведут к мировой инфляции. Риск? Риск», – пояснил Силуанов.

«Далее, конечно, все эти санкции, ограничения, можно без конца их вводить, но в принципе уже большую часть их мы на себе почувствовали и примерно знаем, как с ними бороться и реагировать на них. Это тоже, конечно, риски, но мы понимаем, что это за риск», – заключил глава Минфина РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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