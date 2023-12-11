«Борщевой набор» почти наполовину импортный Минсельхоз России принял важные решения по снижению зависимости от семян зарубежной селекции

Так называемый «борщевой набор» в России пока остается более чем на половину импортным. Как сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ, отвечая на запрос РИА «Новый День», в этом году принято ряд важных решений, которые в дальнейшем будут способствовать снижению зависимости от зарубежных семян.

Согласно предварительным прогнозным данным, в 2023 году всего высеяно 8860,1 тонн семян овощных культур, входящих в «борщевой набор». Из них семена отечественной селекции – 3527,7 тонн. Как уточнили в Минсельхозе России, точные данные по высеву семенного материала будут известны по итогам 4 квартала текущего года.

«В настоящее время Минсельхозом России проводится работа по снижению уровня зависимости Российской Федерации от семян зарубежной селекции, в том числе в части совершенствования нормативного и правового регулирования», – сообщили в министерстве.

В частности, с 1 сентября 2023 года вступил в филу федеральный закон №454 «О семеноводстве», направленный на создание условий для развития эффективного рынка семян в РФ, информирование отечественных производителей и потребителей о наличии качественного посевного материала с заданными характеристиками, необходимыми для воспроизводства в конкретных условиях внутри России и получения гарантированного урожая, повышение качества самого семенного материала и устранение избыточных административных барьеров в этой сфере.

Как пояснили в Минсельхозе России, в рамках реализации закона правительством РФ принято постановление №754 16 мая 2023 года, которое направлено на обеспечение приоритетных условий для производства семян путем локализации их производства на территории РФ, преодоление технологической зависимости отечественного сельскохозяйственного производства от импорта и повышение качества российского семенного материала.

«Дополнительно постановлением Правительства РФ от 26 июня 2023 года №1034 утвержден перечень отдельных видов семян сельскохозяйственных растений (картофеля семенного, пшеницы семенной, ржи семенной, ячменя семенного, кукурузы семенной, соевых бобов семенных, семян рапса, семян подсолнечника и семян сахарной свеклы), в отношении которых с 1 октября текущего года могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств», – отметили в Минсельхозе России.

При этом в министерстве подчеркнули, что «разработанный механизм подвозит гибко регулировать объемы импортных семян на внутреннем рынке, создавая более выгодные условия для российских производителей, но не создавая дефицит и рост внутренних цен на такие семена».

Вместе с тем внесены ряд изменений в федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017 – 2030 годы, которые, в том числе, предусматривают изменение целевых показателей по девяти ранее действующим подпрограммам, что «позволит сделать акцент на создании и внедрении технологий производства семян и племенной продукции».

«От реализации принятых мер ожидаем выведение отечественной селекции на новый уровень, повышение престижа российских селекционеров, более высокую конкурентоспособность семян сельскохозяйственных растений с импортными аналогами», – сообщили в Минсельхозе России в ответ на запрос РИА «Новый День».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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