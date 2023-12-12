российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 декабря 2023, 17:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Россия почти избавилась от импортозависимости в сельхозтехнике

В России сохраняется лишь незначительный процент сельскохозяйственной техники импортного производства. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ в ответ на соответствующий запрос РИА «Новый День».

«В настоящее время в наличии у аграриев находится более 429 тыс. единиц тракторов, более 125 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов и свыше 15 тыс. единиц кормоуборочных комбайнов. По тракторам доля отечественной и белорусской техники в 2023 году составила 90%, по зерноуборочным комбайнам – 85%, и по кормоуборочным комбайнам – 73%», – уточнили в Минсельхозе России.

Вместе с тем, министерством на основании потребности аграрных союзов и ассоциаций сформирован перечень товаров для расширения поставок в рамках «параллельного импорта» для наиболее критически важной сельскохозяйственной техники иностранного производства (свеклоуборочные и картофелеуборочные комбайны, свеклопогрузчики), и направлен в адрес Минпромторга России для проработки этого вопроса.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

«Перебоев с поставками не отмечается»: в Минсельхозе России заявили о снижении и стабилизации цен на моторное топливо для аграриев / «Разве можно победить, если нас легко купить?» В Госдуме заявили о сохранении двойственности власти в РФ / «Борщевой набор» почти наполовину импортный / Минфин РФ отчитался о доходах бюджета: нефтегазовые поступления сократились почти на 20% / Правительство «просыпается»: ФАС готовит санкции за необоснованный рост цен на продукты / «Льготная ипотека – теперь только для богатых…» В Госдуме возмущены планами кабмина сделать покупку жилья ещё более недоступной / «Жулики наживаются на нищающем народе»: в Госдуме раскритиковали действия Набиуллиной и ФАС / Были соотечественники, стали – мигранты: в Госдуме заявили об отсутствии национальной госполитики

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, правительство РФ,