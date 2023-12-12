Россия почти избавилась от импортозависимости в сельхозтехнике

В России сохраняется лишь незначительный процент сельскохозяйственной техники импортного производства. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ в ответ на соответствующий запрос РИА «Новый День».

«В настоящее время в наличии у аграриев находится более 429 тыс. единиц тракторов, более 125 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов и свыше 15 тыс. единиц кормоуборочных комбайнов. По тракторам доля отечественной и белорусской техники в 2023 году составила 90%, по зерноуборочным комбайнам – 85%, и по кормоуборочным комбайнам – 73%», – уточнили в Минсельхозе России.

Вместе с тем, министерством на основании потребности аграрных союзов и ассоциаций сформирован перечень товаров для расширения поставок в рамках «параллельного импорта» для наиболее критически важной сельскохозяйственной техники иностранного производства (свеклоуборочные и картофелеуборочные комбайны, свеклопогрузчики), и направлен в адрес Минпромторга России для проработки этого вопроса.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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