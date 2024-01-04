Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ в период СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или воинских формированиях, и членов их семей в период проведения специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из указа, с заявлением о приеме в гражданство РФ в соответствии с частью 9 статьи 16 закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1 – 4 части 1 статьи 15 названного Федерального закона, вправе обратиться: иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях либо проходящие службу в период проведения специальной военной операции, а также иностранцы, уволенные с военной службы в ВС РФ или воинских формированиях в период проведения специальной военной операции.

Право на получение гражданства РФ имеют также родственники указанных категорий иностранных граждан.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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