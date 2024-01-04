Часть жилых домов в мороз остаются без отопления – вице-мэр Москвы отчитался о ликвидации последствий аварии

Отопление в нескольких районах Северо-Восточного округа Москвы, которое было приостановлено в результате сегодняшнего пожара на трансформаторной подстанции, частично восстановлено, оставшиеся дома подключат к резервной системе отопления в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель столичного градоначальника Петр Бирюков.

«Около 6:00 на подстанции Бескудниково произошел пожар, в результате которого один из трансформаторов выгорел, остальные получили небольшие повреждения из-за продуктов горения. В результате этой аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии, повлекшие за собой отключение тепловых пунктов отопления. На данный момент ведутся восстановительные работы, несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идет сейчас наладка систем отопления. На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идет наладка по трем управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания», – цитирует Бирюкова агентство «Москва».

«Работы продолжаются, все службы работают в усиленном режиме, выполняют мероприятия, необходимые для того, чтобы в домах были тепло и электроэнергия. Осуществляется контроль со стороны мэра города за полным обеспечением ресурсами жителей этих районов и восстановлением тех систем, которые были повреждены в результате этого пожара», – добавил заместитель мэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны уточнил, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. «Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь», – заверил он.

Стоит отметить, что в настоящее время в столичном регионе установились аномальные морозы. Накануне ночью была зафиксирована самая холодная погода с начала зимы – на 15 градусов ниже климатической нормы. К 08:00 мороз в столице окреп до -26,9 градусов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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