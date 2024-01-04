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Четверг, 4 января 2024, 18:58 мск

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«Она плакала…» В Москве арестована 17-летняя мать, утопившая свою годовалую дочь в ванной

В Москве заключена под стражу 17-летняя мать малолетней девочки, тело которой обнаружено на балконе квартиры. Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

ЧП произошло вечером 31 декабря. Обвиняемая, находясь совместно со своей малолетней дочерью 2022 года рождения в ванной комнате квартиры в проезде Карамзина, взяла рукой голову девочки, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около 1 минуты. Затем обвиняемая, поняв, что ее малолетняя дочь не подает признаков жизни, достала ее из воды, перенесла тело на кровать в комнату, где, осознавая, что малолетняя умерла, переложила ее в коляску, которая впоследствии была перемещена на балкон.

«Обвиняемая показала, что разозлилась на дочь из-за того, что она плакала», – уточнили в надзорном ведомстве. При этом мамаша вину признала и против заключения под стражу возражала.

Предполагается, что ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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