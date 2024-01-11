Лидер «Левого фронта» стал фигурантом уголовного дела оправдании терроризма

Против лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат политика.

Сегодня утром Удальцов сообщил в соцсетях, что в нему домой пришла полиция для проведения обыска. Суда по данным телеграм-каналов, политик доставлен на допрос в Следственный комитет.

Канал «112» уточняет, в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма» за публикацию в телеграме.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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