В Москве в строительном мешке обнаружен труп женщины

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту обнаружения в строительном мешке тела женщины с признаками насильственной смерти на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Как отмечается, находка была обнаружена сегодня около дома на улице Парковая.

«Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы», – уточнили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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