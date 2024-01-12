Стрельба в Зеленограде: задержан ранее судимый мужчина

В Зеленограде задержан ранее судимый 32-летний мужчина после стрельбы, в результате которой местный житель получил телесные повреждения. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Предварительно установлено, что между злоумышленником и 25-летним жителем Зеленограда возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого подозреваемый, предположительно, из травматического пистолета произвел в сторону своего оппонента несколько выстрелов. Мужчина с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Согласно заключению медиков, потерпевшему нанесен легкий вред здоровью.

В течение дежурных суток сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. По его словам, пистолет он выбросил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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