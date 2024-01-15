В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках в зону СВО

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении должностных лиц департамента военного имущества, ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны России и инвестиционной финансовой компании «РНГС Капитал». Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

«Установлено, что с этой компанией были заключены договоры на оказание услуг по сортировке, штабелированию, перевозке, погрузке и разгрузке древесины для нужд специальной военной операции общей стоимостью более 119 млн рублей. В последующем все виды работ были оплачены, но при этом частично компания «РНГС Капитал» их не выполнила, что повлекло их необоснованную оплату на сумму более 27 миллионов рублей», – уточнил глава СКР.

По его словам, предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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