Он предупреждал о неисправности оборудования: родственники арестованного начальника климовской котельной обратились к Путину

Родственники арестованного начальника котельной ЗАО «КСПЗ» Александра Чикова, который обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту аварии на энергетическом объекте, в результате которой часть Подольска в новогодние праздники осталась без отопления, обратились к президенту РФ Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой освободить его из-под стражи.

Как говорится в петиции, Чиков проработал на котельной 13 лет, и «всё это время звонил во все колокола о том, что котельная не исправна». «Но эти колокола никто не слышал», – говорится в обращении.

«До начала отопительного сезона (летом 2023 года) он направлял своему руководству письма о неисправности оборудования. Из-за неисправности он не подписал акт о вводе котельной в эксплуатацию. Но никто не хотел вкладывать миллионы и миллиарды в замену неисправного, но еще хоть как-то работающего оборудования. А в Подольске тем временем строились новые многоэтажки, подключаемые к аварийной котельной. Со дня аварии и до дня задержания Александр Чиков жил на котельной. Он взял свои лекарства на неделю и поехал её чинить. Поехал сделать всё, чтобы дать людям тепло в дома. Он – обычный человек, у которого нет миллионов, особняков, яхт. Рядовой рабочий, которых сотни тысяч по стране», – подчеркивается в петиции.

Родственники арестованного начальника котельной обращают внимание, что Чиков «никак не мог повлиять на ремонт котельного оборудования и что решение этого вопроса от него не зависело». «У Чикова Александра было руководство в виде генерального директора и главного инженера, которым Чиков постоянно докладывал об имеющихся проблемах и которые отмахивались от него», – отмечается в обращении.

Александру Чикову в марте будет 65 лет, из которых 45 лет он посвятил сложной и тяжелой работе. «Учитывая возраст, хронические заболевания, неоднократные попытки инициировать замену оборудования и поведение с момента аварии до момента задержания Чикова Александра Ивановича просим освободить его из-под стражи», – говорится в петиции.

На данный момент обращение поддержали 18 680 человек.

Напомним, в период новогодних праздников авария на частной котельной «Климовского специализированного патронного завода» привела к отключению отопления в 176 домах Климовска. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Кроме Чикова, были задержаны и арестованы генеральный директор предприятия Игорь Кушников, а также заместитель главы администрации городского округа Подольск Роман Рязанцев – за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Чиновник подписал паспорт готовности объекта к отопительному сезону, несмотря на имеющиеся дефекты.

Инцидент привлек внимание президента РФ, который принял решение о возвращении завода под управление властей, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций. Местные депутаты уже приняли соответствующее решение.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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