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Понедельник, 15 января 2024, 17:37 мск

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Путин указал министру Кравцову на проблему нехватки школьных учителей

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня президент РФ Владимир Путин на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым указал на проблему нехватки школьных учителей. «Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике…» – сказал глава государства, прервав доклад Кравцова об успехах в реконструкции и строительстве школ.

В ответ министр сказал, что «у нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое образование сегодня второе по популярности: в этом году в педагогические вузы министерства просвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом».

«В прошлом году педагогическое образование было третьим по популярности, в этом году – второе», – заявил Кравцов, выразив уверенность, что кадровые «проблемы будут решены, тем более что есть Ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвёртых курсов уже могут работать в школах».

По словам Кравцова, «сегодня в педагогические вузы поступают не как когда-то ранее, по остаточному принципу, сегодня конкурс на некоторые специальности составляет десять человек на место». «Это и по педагогике, и по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также у нас пользуются популярностью и естественно-научные предметы, в том числе математика, физика. Ребята идут, и идут молодые, которые ориентированы потом на работу в школах», – заверил министр главу государства.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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